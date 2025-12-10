Leao ha già iniziato le terapie necessarie per risolvere il quadro infiammatorio
(ANSA) - MILANO, 09 DIC - Escluse lesioni muscolari per Rafael Leao. Lo rende noto il Milan dopo la risonanza magnetica a cui il calciatore è stato sottoposto oggi a seguito del risentimento muscolare all'adduttore destro avuto durante la partita Torino-Milan. Leão ha già iniziato le terapie necessarie per risolvere il quadro infiammatorio. (ANSA).
