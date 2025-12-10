Pedulla: “Christian Pulisic genio. Gol di Rabiot migliore del campionato”

Nel post partita di Torino Milan, posticipo di Serie A giocatosi nel giorno dell'Immacolata e vinto dai rossoneri con una clamorosa rimonta da 0-2 a 3-2, l'esperto di mercato di Sportitalia Alfredo Pedullà ha commentato la partita nel suo canale YouTube. Questo il suo commento:

“Quel gran genio di Christian Pulisic entra e cambia la partita, facendo doppietta, aveva la febbre quarantott’ore fa, è partito con un Van per raggiungere il Milan all’ultimo momento ed è partito dalla panchina. È entrato al 21’ del secondo tempo, ha guardato un po’ in giro il panorama ed ha lasciato subito traccia, prima pareggiando e poi col gol del vantaggio che ha regalato 3 punti molto pesanti per il Milan che raggiunge il Napoli al comando a 31 punti e supera l’Inter che resta a 30. Un punto con queste tre squadre che sono quelle che in questa fase della stagione stanno indirizzando più o meno il campionato. Partita difficile da interpretare soprattutto alla luce del primo tempo dove il Milan ha perso quasi subito Leao per un problema agli adduttori, e ha perso il riferimento più importante. A quel punto Allegri squalificato e in tribuna ha detto a Landucci di piazzare subito Ricci e di alzare Loftus-Cheek. È stato un primo tempo inizialmente complicato perché il Milan ha trovato un errore grave di Tomori per la trasformazione di Vlasic su rigore, il raddoppio con un gran bel goal incrociato in diagonale di Zapata. Le partite quando si mettono così subito, due a zero in pochi minuti, ti serve subito per rientrare l’episodio che ha trovato con un Rabiot grazie ad uno straordinario goal che entra di diritto nella galleria dei più belli fin qui e che probabilmente resterà anche a fine stagione, uno dei goal più belli del campionato”