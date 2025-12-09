Niente Australia per Milan-Como. Rabiot due mesi fa diceva: "Pazzesco..."

L'ipotesi che Milan-Como si giochi in Australia sembra essere totalmente decaduta: si va verso il recupero a San Siro alla prima data utile (17 o il 24 febbraio).

Nelle scorse settimane Adrien Rabiot, con grande personalità, si era detto totalmente contrario all'ipotesi in un'intervista concessa a Le Figaro: "Totalmente pazzesco. Poi sono accordi economici affinché il campionato abbia una certa visibilità, tutto questo è al di sopra di noi. È pazzesco fare così tanti chilometri per far giocare una partita fra due squadre italiane in Australia. Dobbiamo adattarci. Come sempre. Si parla molto dei calendari e della salute dei giocatori, ma tutto questo sembra davvero assurdo".