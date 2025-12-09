esclusiva mn Tillman (USA): Pulisic? Sottovalutato, in pochi hanno le sue qualità. Andrà al Man United? Deciderà lui"

Il giornalista Alessandro Schiavone ha intervistato in esclusiva per MilanNews.it l'americano Malik Tillman, centrocampista del Bayer Leverkusen compagno di nazionale di Christian Pulisic. Dopo la doppietta di ieri sera al Toro, tanti club importanti tra cui il Manchester United sono tornati in auge per il milanista. Le dichiarazioni in integrale di Tillman.

In un paese dove il calcio figura forse al quinto posto nelle gerarchie degli sport più popolari, quanto è importante Christian Pulisic negli States?

"Lui è uno dei più grandi! Guardando le sue partite ci rendiamo conto perché...lui qualità che tanti giocatori possono solo sognarsi. È un bel giocatore e da anni sta dimostrando il suo livello, che sia in Serie A con il Milan o con la nazionale americana. È davvero bellissimo giocare con lui."

Inutile chiedere quante speranze hanno riposto in lui i tifosi americani per il prossimo mondiale. Dovesse brillare il talismano rossonero, gli USA possono andare oltre ogni limite tecnico o tattico ai mondiali in casa...

"Certo, lui è uno dei giocatori più importanti della nostra nazionale. Ma non c'è solo lui, eh. Se rimaniamo uniti come squadra abbiamo ottime chance e belle speranza di andare lontano. Lotteremo non solo per lui ma per tutto il paese."

All'ultimo mondiale in casa nel lontano 1994 gli States di Lalas, Wynalda e Jones non andarono oltre gli ottavi di finale dove un gol di Bebeto mise fine al sogno americano. Con un grande Pulisic raggiungere i quarti per la prima volta dal 2002 è un traguardo alla portata della squadra allenata da Pochettino?

"Penso che ne abbiamo le qualità (per andare lontano, ndr). L'obiettivo primario è superare la fase a gironi e poi vediamo perché nella fase a eliminazione diretta tutto può succedere. Abbiamo tanti giocatori di qualità e non possiamo nasconderci. Bisogna solo credere in noi stessi perché possiamo andare davvero lontano."

Quando si parla dei migliori al mondo non si fa mai o raramente il nome di Pulisic. Secondo te fa parte dei giganti del calcio globale con Mbappé, Haaland, Vini Jr, Yamal e Kane? Non è che forse è un pò sottovalutato?

"Probabilmente è sottovaluto, sì. Per me fa parte dei migliori e non solo per i gol e gli assist. Ma soprattutto per come attira i giocatori su di sé e li batte nell'uno contro uno. È una grandissima ala che non ha nulla da invidiare ai migliori al mondo."

Lo vuole il ricco Manchester United della ricchissima Premier League. I tifosi rossoneri dovrebbero preoccuparsi

"Non ne abbiamo parlato. Ma la Premier League è un grande campionato che lui conosce molto bene avendoci giocato prima... sarà lui a prendere la decisione migliore."