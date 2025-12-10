Spalletti duro su David: "Continuità? Non funziona così..."

Nel corso della conferenza stampa alla vigilia della partita di Champions League contro il Pafos, l'allenatore della Juventus Luciano Spalletti, parlando del suo attaccante David ha dato una risposta da... Spalletti. Queste le sue parole:

David non avrebbe bisogno di fiducia per 4-5 partite? “Anche io avrei bisogno di 5 partite al Real o al Barcellona per far vedere che allenatore sono. Non funziona così. Funziona che tu vai forte a tutti gli allenamenti, dopo due settimane in cui sei andato fortissimo e mi hai fatto vedere che sei meglio, ti do 10 minuti. Poi se fai bene quei 10 minuti ti concedo un tempo. E se fai bene quegli altri spezzoni, allora ti do una partita. Fai bene la partita? Ne giochi altre 5. No che vieni all'allenamento, una volta fai in un modo e una in un altro, e si dice di aver bisogno di giocare per 5 partite. Per cui se lo scrivete bene in modo che lo legga mi fa un favore".