Baroni a DAZN: "C’è da rimboccarsi le maniche ma la prestazione è stata buona"

Nel post partita di Torino-Milan l'allenatore granata Marco Baroni ha commentato la sconfitta contro il Diavolo ai microfoni di DAZN. Queste le sue dichairazioni.

Che idea si è fatto di questa gara?

“È mancata pressione sulla palla. Da questo punto di vista, all’interno di questa pressione che abbiamo fatto bene nel primo tempo, ci siamo abbassati e questa è una cosa che non dobbiamo fare. Dobbiamo lavorare, intensificarlo. C’è da rimboccarsi le maniche e lavorare forte, ma la prestazione è stata buona”.

La squadra adesso non ha la forza mentale per mantenere 90 minuti così?

“Ripeto: sono convinto che la squadra mi è piaciuta, rientreranno Simeone, Ismajli che ci dà solidità. Abbiamo delle assenze. Duvan ha ritrovato il gol. Ci sono delle cose positive. Sono abituato a guardare quelle e con molta severità, mia, quello che non funziona”.

Cosa è successo sul 2-3 con la squadra momentaneamente in inferiorità numerica?

“Uscito Tameze il Milan ha ripreso velocemente il gioco, la palla non è uscita fuori. Sono situazioni che ti penalizzano ma succedono sempre in questi casi. Bisogna metterci maggiore attenzione. Però ripeto: ho grande fiducia nel gruppo, e dobbiamo vedere le cose positive”.