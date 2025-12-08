Zapata a DAZN: "Abbiamo messo in difficoltà il Milan, ma vincere 2-0 e poi perdere fa male"

Nel post partita di Torino-Milan Duvan Zapata è intervenuto ai microfoni di DAZN per commentare la sconfitta dei suoi contro la formazione di Massimiliano Allegri.

Qual è l’umore dopo una sconfitta del genere?

“C’è un pò di rabbia ovviamente. Vincere 2-0 e poi perdere ci fa male. Ma comunque siamo consapevole di cosa dobbiamo migliorare. Stiamo facendo fatica a risolvere questi problemi ma dobbiamo tenere duro, perché la squadra c’è. Per un momento abbiamo messo in grande difficoltà il Milan. Momento di difficile però dobbiamo portarci dietro le cose positive, perché ci sono altre partite importanti, e dobbiamo pensare in avanti”.

Sul gol

“Bella emozione. Non sapevo come esultare (ride, ndr). Sono contento di aver ritrovato il gol, lo stavo cercando. Oggi è arrivato, peccato che non è servito per vincere la partita. Si continua, non si molla”.