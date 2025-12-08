Torino, Baroni: "Simeone non disponibile ma è voluto venire in panchina. Bel segnale"
L'allenatore del Torino Marco Baroni è stato intervistato da Sky Sport prima del fischio d'inizio della sfida contro il Milan. Queste le sue parole:
Simeone non convocato ma è in panchina… “Me l’ha chiesto il ragazzo, lui e Paleari sono in panchina ma non sono disponibili. Mi ha fatto piacere, è un bel segnale che hanno lanciato alla squadra. Io sono molto fiducioso.
La prima di Anjorin da titolare… “L’ho visto sempre meglio in queste settimane. Era sempre subentrato, oggi lo voglio vedere dal primo minuto. Ci serve anche per far rifiatare chi ha sempre giocato. Massimo fiducia, deve essere anche la squadra ad aiutarlo”.
