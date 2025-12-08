Insulti gravissimi verso la madre Hermoso, Folorunsho si scusa così

(ANSA) - CAGLIARI, 07 DIC - "Solo dopo la partita ho rivisto le immagini di quanto successo: non posso che chiedere scusa". Così Folorunsho sui social si scusa per la lite con Hermoso, tra insulti e gestacci nell'acceso finale di Cagliari-Roma. "In campo l'adrenalina ha preso il sopravvento - dice il giocatore rossoblu -: era un momento delicato, c'era tensione e ad una offesa ho risposto con un'altra. Chiedo scusa a chiunque si sia sentito offeso. Anche se dice che "finita la partita finisce tutto". (ANSA).