La Fiorentina conferma Vanoli in panchina nonostante l'ennesima sconfitta
MilanNews.it
(ANSA) - REGGIO EMILIA, 06 DIC - "Vanoli non è in discussione". Lo ha detto, nel dopopartita di Reggio Emilia, il direttore sportivo della Fiorentina Roberto Goretti. "Non siamo stati all'altezza - ha detto il dirigente - Oggi c'è stato un notevole passo indietro. Dopo Bergamo abbiamo chiesto un aiuto ai nostri tifosi, di venire. Oggi, purtroppo, non c'eravamo noi, sta a tutti cercare la chiave emotiva per superare questo black out. Ora vietato mollare, vietato scendere in B. Ci dobbiamo meritare la fiducia". (ANSA).
