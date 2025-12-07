Il Torino ha ottenuto meno di 15 punti dopo le prime 13 gare per la terza volta negli ultimi 11 campionati
Torino-Milan, match valido per la 14ª giornata di Serie A 2025/26, si giocherà allo stadio Olimpico Grande Torino, lunedì 8 dicembre alle ore 20:45. Il Torino ha vinto tutti gli ultimi tre incontri casalinghi contro il Milan in Serie A, tanti successi quanti nei precedenti 25 incroci interni contro questa avversaria (17N, 5P); l'ultima volta in cui i granata hanno trovato quattro vittorie di fila contro i rossoneri in casa nel torneo risale al 1949.
Qui Torino
Il Torino ha ottenuto meno di 15 punti (14 in questo torneo) dopo le prime 13 gare stagionali per la terza volta negli ultimi 11 campionati di Serie A, dopo il 2019/20 (14) e il 2020/21 (sette), entrambe le edizioni chiuse nelle ultime cinque posizioni in classifica.
Inoltre, i granata hanno subito 14 reti nel corso delle prime frazioni di gioco in questa Serie A, almeno cinque in più rispetto a ogni altra squadra; dall'altra parte, il Milan ha incassato appena tre gol prima dell'intervallo, nessuna formazione ha fatto meglio nel torneo in corso (tre anche per la Lazio).
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan