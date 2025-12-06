Il Torino subisce tantissimo nei primi tempi: i dati negativi dei granata
Tutto pronto per Torino-Milan, in programma lunedì sera. Marco Baroni deve sistemare la difesa, soprattutto nei primi tempi: sono infatti 14 le reti subite dal club granata nel corso delle prime frazioni di gioco in questa Serie A, almeno cinque in più rispetto a ogni altra squadra
