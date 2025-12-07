Galli esalta Bartesaghi: "Ragazzo consapevole del proprio talento, ora occorre dare continuità"

Le prestazioni di Davide Bartesaghi hanno colto un po' tutti di sorpresa, con il classe 2005 che è riuscito a ritagliarsi un bello spazio nel nuovo Milan di Max Allegri. Il terzino, molto giovane, ha comunque già una discreta esperienza tra i professionisti grazie alle partite in Serie C col Milan Futuro.

Filippo Galli, storico difensore rossonero, nel suo editoriale per MilanNews.it parla delle qualità determinanti per un corretto percorso di crescita quando si parla di giovani ragazzi. Ecco un breve estratto su Davide Bartesaghi:

"Già dalle sue prime apparizioni in Serie A (lo scorso anno ha giocato nel Milan Futuro, un progetto migliorabile, ma forse non del tutto inutile) è cominciata la corsa della stampa calcistica e degli addetti ai lavori a scoprire a chi vadano i meriti dell’ascesa di Davide: allo scout che l’ha segnalato, a quello che l’ha seguito, a chi ha contattato i genitori per proporre loro l’ingresso nel settore giovanile magari dovendo illustrare e spiegare le ragioni affinché ragazzo e famiglia, che sono di Erba, accettassero il progetto formativo rossonero e non quello di altri club prestigiosi della Lombardia, in cui oggi dovremmo includere anche il Como. A

Bartesaghi è esattamente questo. Un ragazzo consapevole del proprio talento, dell’impegno necessario per allenarlo affinché potesse (no, il talento non basta a sé stesso) un giorno mettersi in mostra alla Scala del calcio. Ora occorre dare continuità sapendo che i processi di crescita subiscono momenti di stasi, a volte regressione, per poi ripartire verso l’alto".