Cercasi attaccante! Leao non basta, Allegri ha bisogno di un centravanti di razza per risolvere le gare "sporche"

vedi letture

Per il Milan è tempo di voltare pagina dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia per mano della Lazio. I rossoneri di Massimiliano Allegri saranno impegnati lunedì sera contro il Torino in una delle ultime partite di questo 2025. Più passano i giorni e più avanzano i rumors su quella che sarà la situazione principale da monitorare in vista del mercato di gennaio: la questione attaccante.

E' chiaro che Allegri ha la coperta corta lì in avanti. Santiago Gimenez rimane un fantasma, Christopher Nkunku non sta rendendo secondo quelle che erano le aspettative iniziali. Il tecnico rossonero ha adattato Rafa Leao, anche con buoni risultati, ma è chiaro che il portoghese rimane sacrificato e sacrificabile in un posizione che sì, ha già occupato, ma che non rende giustizia a quelle che sono le sue reali qualità e potenzialità.

Il portoghese rimane più efficace sulla sua fascia di appartenenza perché non può avere nel suo background quelle qualità specifiche proprie a un centravanti vero. Sta imparando a giocare spalle alla porta, in maniera anche più altruista, ma è chiaro che il suo spostamento al centro priva Allegri di un vero e proprio punto di forza sulla fascia.

Contro la Lazio in Coppa Italia, così come in altre occasioni in questa prima parte di stagione, al Milan è mancato proprio quel centravanti che con una giocata sporca, con un colpo di testa in extremis riesce a scardinare le difese avversarie e risolvere gare bloccate.

Ed è questo che la dirigenza del Milan sta cercando, ed è questo tassello che potrebbe risolvere molti problemi di Max, con Leao che tornerebbe sulla fascia in maniera definitiva o quasi, ma con un centravanti che - dal 1' o a gara in corso - ha a disposizione quelle caratteristiche tecnico-tattiche in grado di dare qualche soluzione in più negli ultimi metri e da palla inattiva. E' questo il punto su cui focalizzarsi, perché è lì che il Milan sta avendo qualche difficoltà, con una coperta corta che, con il giusto rinforzo, potrebbe rivelarsi cruciale per la stagione.