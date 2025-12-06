Pedullà sincero dopo la Coppa Italia: "Le partite serie durano 90 minuti e il primo a non essere contento era Allegri"

vedi letture

Alfredo Pedullà, noto giornalista di Sportitalia ha espresso il suo parere sulla gara tra Lazio e Milan 1-0, che ha sancito l'eliminazione dei rossoneri dalla Coppa Italia. Ecco un estratto delle sue parole su Allegri:

"Secondo me al termine della gara Allegri non era contento. Siccome le partite durano 90 minuti non posso pensare al secondo tempo ma al primo: era molto arrabbiato perché non cercavano tanto nè Saelemaekers nè Estupinan. Ma questo è normale perché Modric non le può giocare tutte, Jashari giocava la prima partita dall'inizio dopo un lungo infortunio".

Sulla prestazine di Jashari e Ricci:

"L'assortimento tra Jashari e Ricci è tutto da verificare. In più Leao non era punta centrale ma era defilato. Le partite serie durano 90 minuti e il primo a non essere contento era Allegri".