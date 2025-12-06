Ecco le date dei Mondiali: si parte l’11 giugno. La finale invece sarà…

Ci sono stati nella giornata di oggi i sorteggi dei gironi dei prossimi Mondiali 2026 che si giocheranno tra Stati Uniti, Messico e Canada. Oltre alle squadre già qualificate, sono state anche inserite le vincitrici dei propri play-off e spalmate nei diversi gironi. Guardando la Nazionale di Gattuso, gli azzurri prenderebbero parte al torneo in qualità di una delle nazionali sorteggiate in quarta fascia: se il pass venisse staccato tra qualche mese, la nazionale di Gattuso e si troverebbero di fronte a Canada, Qatar e Svizzera nel Gruppo B.

Vediamo le date dei diversi turni del torneo

Partita inaugurale: 11 giugno 2026

Fase a gironi: dall'11 al 27 giugno 2026

Sedicesimi: dal 28 giugno al 3 luglio 2026

Ottavi: dal 4 al 7 luglio 2026

Quarti: dal 9 all'11 luglio 2026

Semifinali: 14-15 luglio 2026

Finale 3° posto: 18 luglio

Finale 1° posto: 19 luglio

Ricordiamo che la nostra nazionale dovrà prima affrontare l'Irlanda del Nord giovedì 26 marzo in Italia e l'eventuale finale contro la vincente tra Galles e Bosnia martedì 31 marzo, fuori casa.