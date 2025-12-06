Cagliari: Felici operato al crociato, stagione finita

(ANSA) - CAGLIARI, 05 DIC - Lesione del crociato per l'esterno del Cagliari Mattia Felici. E campionato finito: i sei mesi che normalmente occorrono per il recupero chiudono di fatto una stagione iniziata nel migliore dei modi con due gol, i primi in Serie A. L'infortunio è arrivato nei minuti finali della gara di Coppa Italia, mercoledì contro il Napoli: trauma distorsivo al ginocchio sinistro e quindi oggi gli inevitabili approfondimenti diagnostici nella clinica Villa Stuart di Roma.

Si è reso necessario intervenire per via chirurgica per la ricostruzione del legamento crociato anteriore e la sutura del menisco mediale. L'operazione, eseguita dal professor Pier Paolo Mariani, è perfettamente riuscita. Il calciatore inizierà nei prossimi giorni l'iter riabilitativo. Felici, nonostante l'infortunio al "Maradona", era riuscito a rimettersi in piedi e corricchiare. A caldo non sembrava niente di così grave, tanto è vero che Felici si è presentato regolarmente al dischetto per i rigori della prima serie. Tiro sfortunato, finito sulla traversa. Il giorno dopo, alla ripresa degli allenamenti, ginocchio gonfio. E sospetti che poi sono stati poi confermati questa mattina dagli esami a Roma. (ANSA).