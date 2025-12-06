Pellegatti insiste: “Date ad Allegri una punta. Vorrei fare i complimenti alla Curva…”

vedi letture

Nel post partita di Lazio-Milan di Coppa Italia, match perso per 1-0 con un gol di Zaccagni al minuto 80, Carlo Pellegatti ha commentato la sconfitta nel suo canale YouTube, ribadendo il concetto della necessità di acquistare una punta a gennaio e con un plauso alla Curva Sud del Milan per il suo incessante e caloroso tifo per tutta la partita. Vediamo nel dettaglio le sue parole:

"Il Milan è uscito dalla Coppa Italia, quindi nei primi mesi del 2026 avremo solamente il campionato. Purtroppo abbiamo dovuto giocare in trasferta contro la Lazio perchè è l'onda lunga della nefasta stagione scorsa, l'onda lunga di una stagione disgraziata, con scelte disgraziate. E abbiam dovuto giocare a Roma, certo si poteva vincere, non era obbligatorio perdere fuori casa, però indubbiamente è stato più complicato. I ragazzi hanno dato tutto, seppur con difficoltà. In questo senso ancora da sottolineare lo spirito dei ragazzi e il lavoro di Massimilano Allegri. Quello che voglio ribadire è che non si può lasciare Allegri con le incognite per i prossimi 6 mesi di Nkunku e Gimenez. Serve un attaccante dal mercato"

Sui tifosi del Milan - "voglio sottolineare ancora una volta il comportamento straordinario dei ragazzi della Curva, lì alla destra della tribuna stampa. Tanti, tantissimi anche per questa partita. Nonostante fosse Coppa Italia c'era lo stesso incitamento, lo stesso entusiasmo di quando segnò in quel Lazio Milan Tonali"