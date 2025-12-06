“Charcoal Grey”: la terza maglia del Milan 26/27 secondo Footy Headlines

Dopo gli spoiler su prima e seconda maglia (clicca QUI), Footy Headlines ha rivelato in esclusiva i primi dettagli sulla terza maglia dell'AC Milan 2026-27. Puma è pronta a presentare una combinazione di colori originale, basata su tonalità che il club ha utilizzato solo in poche occasioni.

La terza maglia Puma AC Milan 26-27 avrà come colore principale il “Charcoal Grey”, una tonalità di grigio profonda che conferisce alla maglia un'estetica moderna e leggermente futuristica. Il rosso sarà utilizzato come colore secondario, apparendo sui loghi e su vari elementi grafici presenti sulla maglia.

Il grigio è un colore che il Milan ha utilizzato solo due volte nella sua storia: il primo caso risale alla stagione 2003-04, mentre il più recente è stato il terzo kit 2024-25, che presentava il “Shadow Grey”, una tonalità molto simile a quella che Puma sta preparando per la prossima stagione.