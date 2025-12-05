FOCUS MN - Chi è Juan David Arizala: corsa, fisico e duttilità al servizio del Diavolo

Nella giornata di ieri il collega Matteo Moretto è uscito allo scoperto facendo un nome sorprendente per il prossimo calciomercato del Milan, quello di Juan David Arizala, terzino/esterno colombiano classe 2005 che potrebbe sbarcare in rossonero per una cifra che si aggira attorno ai 2, 3 milioni di euro.

Chi è Juan David Arizala

Classe 2005, Juan David Arizala nasce a El Charco e cresce calcisticamente nei Cyclones Cali, piccola realtà locale prima di approdare nel 2023 all'Independiente Medellin, dove si mette in mostra per qualità e potenzialità venendo subito aggregato in prima squadra. Giocatore mancino, fisico (183 cm) e molto esplosivo, si è fatto strada in patria per la capacità di coprire praticamente tutti i ruoli della fascia sinistra, terzino, esterno in un centrocampo a 5 (e non solo) ed additittura anche ala. Ovviamente Juan David Arizala è tutt'altro che un calciatore fatto e finito, ma gli importanti margini di crescita del ragazzo hanno attirato l'attenzione del Milan.

Il Milan spinge per il 2005

Quando lo avranno visionato gli scout del Milan saranno rimasti affascinati e stupiti dal talento di Juan David Arizala, per il quale il club rossonero avrebbe già compiuto dei passi concreti portando la trattativa già ad uno stadio successivo, visto che si starebbe già parlando dei possibili costi dell'operazione. Il Diavolo vede nel colombiano un'opportunità a basso rischio e alto potenziale, utile per allargare il ventaglio di opzioni sulla sinsitra più in vista del futuro che dell'immediato presente, dato che in caso di acquisto potrebbe essere mandato in prestito per accelerare l'adattamento al calcio europeo.

Pro e contro: il fit con la filosofia allegriana

Juan David Arizala è un giocatore dalla buona struttura fisica, corsa ma soprattutto duttilità, visto che può ricoprire praticamente tutti i ruoli della fascia sinistra. Può essere un jollyuitle per dare profondità alla rosa e incarsa, per caratteristiche ed età, quel giocatore sul quale Allegri può lavorare. Questo ci fa comprendere, indubbiamente, che il ragazzo non è ancora un calciatore fatto e finito, che potrebbe patire il passaggio dalla Liga Colombiana alla Serie A. La fase difensiva è sicuramente il suo limite pià grande, ma essendo un classe 2005 ci si potrà lavorare tanto per permettergli di acquisire letture, intensità ma soprattutto disciplina tattica.

Arizala si, o Arizala no?

È giusto premettere una cosa fondamentale: quello di Juan David Arizala non sarebbe un colpo immediato per il Milan, ma un investimento sul futuro. Se il Diavolo deciderà effettivamente di affondare il colpo, ci vorrà pazienza, ma con i tempi giusti il classe 2005 potrebbe trasformarsi da scommessa sudamercana a risorda concreta per il Diavolo.

