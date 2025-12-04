Tare a SportMediaset: "Contenti e fiduciosi per Jashari. Maignan? Cercheremo la strada giusta"

Igli Tare, direttore sportivo rossonero, è intervenuto ai microfoni di SportMediaset nel pre-gara di Lazio-Milan che si giocheranno tra pochi minuti l'accesso ai quarti di finale di Coppa Italia. Le sue dichiarazioni.

Che emozioni ci sono per il ritorno all'Olimpico?

"Non lo nascondo, le emozione è grande. Ho avuto il piacere di salutare tanta gente che mi ha voluto bene in questi 17 anni. Sappiamo di giocarecontro un avversario molto pericoloso: vogliono arrivare fino in fondo. Siamo preparati bene, abbiamo fatto qualche cambiamento nella formazione per dare la possibilità a giocatori come Jashari, visto che lo abbiamo aspettato per tanti mesi"

Finalmente Jashari... è il futuro del centrocampo rossonero?

"Avere un maestro come Modric è un vantaggio per ogni giocatore: hanno un grande rapporto e parlano spesso. Siamo tutti fiduciosi su Ardon e si è visto nelle ultime due settimane per come si è allenato con la squadra. Siamo contenti che questo calvario sia finito"

A che punto sei con il tuo lavoro? Sei contento?

"Siamo contenti per come la squadra ha reagito. Non era facile anche perché abbiamo camnbiato tanto: Max è stato bravissimo a fare un lavoro molto importante sulla testa della squadra e i giocatori. I risultati si vedono ma non siamo nemmeno alla metà del percorso: sarà una stagione ricca di emozioni ma anche di difficoltà"

Rinnovo di Maignan?

"Non sento... (ride, ndr). Scherzavo, pensiamo alla partita: Mike è straordinario e portiere favoloso, cercheremo di trovare una strada giusta insieme nei tempi dovuti"