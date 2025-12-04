live mn Verso Lazio-Milan: prima da titolare per Jashari, rossoneri con la terza maglia

Questa la probabile formazione del Milan: MILAN: (3-5-2) Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Ricci, Jashari, Rabiot, Estupinan; Loftus-Cheek; Leao.

12.48 - Nella probabile formazione del Milan per la gara di questa sera contro la Lazio, valida per gli ottavi di Coppa Italia, è presente anche Ardon Jashari che potrebbe tornare in campo in una partita ufficiale dopo 103 giorni: la sua ultima presenza risale infatti al 23 agosto contro la Cremonese in campionato. Qualche giorno dopo, il centrocampista svizzero, che stasera dovrebbe giocare da regista davanti alla difesa al posto di Luka Modric, si infortunò gravemente al perone in allenamento dopo uno scontro con Santiago Gimenez. Per Jashari si tratterebbe anche della sua prima da titolare con la maglia del Milan.

12.04 - Il Milan che stasera affronterà all'Olimpico di Roma la Lazio negli ottavi di Coppa Italia scenderà in campo con la terza maglia, vale a dire quella tutta gialla. In questa stagione, la formazione di Max Allegri l'ha già indossata in tre partite di campionato, cioè in quelle contro Bologna e Fiorentina a San Siro e in quella in casa dell'Udinese.

11.51 - Massimiliano Allegri, in vista della gara di questa sera valida per gli ottavi di Coppa Italia contro la Lazio, farà un po' di turnover in tutti i reparti. In difesa, Matteo Gabbia avrà un turno di riposo e a giocare al suo posto al centro della retroguardia a tre del Milan sarà Koni De Winter.

11.39 - Dopo aver saltato l'ultimo impegno di campionato per un affaticamento muscolare, ieri Christian Pulisic è tornato ad allenarsi in gruppo ed è stato convocato da Massimiliano Allegri per la gara di questa sera contro la Lazio, valida per gli ottavi di Coppa Italia. L'americano partirà dalla panchina e al suo fianco ci sarà anche Christopher Nkunku perchè la coppia titolare in attacco sarà quella composta da Ruben Loftus-Cheek e Rafael Leao.

11.30 - Questa sera il Milan scenderà in campo all'Olimpico di Roma contro la Lazio negli ottavi di Coppa Italia. Per questa gara, Massimiliano Allegri recupera Christian Pulisic che partirà comunque dalla panchina. Non saranno a disposizione invece Zachary Athekame, Santiago Gimemez e anche Youssouf Fofana, out per un leggere fastidio muscolare (aggregato alla prima squadra il giovane centrocampista Emanuele Sala dal Milan Futuro). Per quanto riguarda la probabile formazione rossonera, ci saranno dei cambi in tutti i reparti: in difesa, per esempio, Koni De Winter dovrebbe dare un po' di riposo a Matteo Gabbia. Novità importanti in mezzo al campo dove ci saranno Samuele Ricci e Adrien Rabiot come mezzali, mentre davanti alla difesa dovrebbe rivedersi Ardon Jashari, che non gioca una partita ufficiale da agosto. Sulle fasce spazio ad Alexis Saelemaekers a destra e a Pervis Estupinan a sinistra. In avanti confermatissimo Rafael Leao, al suo fianco dovrebbe esserci Ruben Loftus-Cheek, che è favorito su Christopher Nkunku.

Amici e amiche di Milannews.it, manca sempre meno al fischio d'inizio di Lazio-Milan, gara valida per gli ottavi di Coppa Italia. Si tratta di una partita secca che, in caso di parità al 90', verrà decisa direttamente ai rigori. La vincente di questa sfida se la vedrà ai quarti contro una tra Bologna e Parma che si affronteranno oggi alle 18. Grazie al nostro live testuale potrete rimanere aggiornati su tutte le novità che arriveranno dal ritiro dei rossoneri a Roma. Restate con noi!!!

