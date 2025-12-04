Regole Coppa Italia Lazio-Milan: rigori subito? E l'avversario dei quarti è tra due opzioni

Lazio-Milan è l'ottavo di finale di Coppa Italia. in gara secca che vedrà i rossoneri impegnati questa sera all'Olimpico. Rispetto al solito, si gioca in trasferta, a causa della classifica della scorsa stagione di Leao e compagni, finiti all'ottavo posto e, dunque, fuori dal tabellone principale della competizione. In caso di parità nei 90 minuti, si andrà direttamente ai calci di rigore senza passare dai tempi supplementari. Se i rossoneri dovessero battere la squadra di Sarri, ai quarti ci sarà la sfida al Bologna in trasferta o al Parma a San Siro.

VERSO LAZIO-MILAN, LE PAROLE DI MISTER ALLEGRI

"Troveremo - ha spiegato a SportMediaset Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, alla vigilia di Lazio-Milan di Coppa Italia - un bell'ambiente come sempre a Roma. Giochiamo contro la Lazio in un ottavo di Coppa Italia: per tutte e due le squadre è un obiettivo importante. Sarà una bella partita contro una squadra complicata come abbiamo visto sabato. La Coppa Italia non interessa a nessuno fino a che non ci sono gli ottavi di finale, quando poi si comincia ad andare avanti la coppa giustamente interessa a tutti. Noi dovremo essere bravi a giocare una bella partita: non sarà semplice perché giochiamo fuori casa. Non ci saranno neanche i supplementari a disposizione e quindi dovremo essere bravi a sfruttare i 90 minuti a nostra disposizione, contro una squadra che ha il nostro stesso obiettivo. Pulisic è a disposizione, Fofana no e speriamo di averlo col Sassuolo. Athekame no, Gimenez anche e sta lavorando per il rientro: ho bisogno di tutti i giocatori ed è importante che tutti siano a disposizione. Più andiamo avanti, più sono importanti le sostituzioni. Più che per vedere le qualità di Jashari, sarà opportunità per vedere la sua condizione fisica: quando è arrivato era praticamente fermo da un mese e mezzo. Ha giocato 45 minuti e si è fatto male per due mesi. Sono curioso anche io di vedere a che livello è sulla parte atletica. Sulla formazione non ho ancora deciso. Sabato Nkunku ha fatto una partita importante: nel momento decisivo a inizio secondo tempo ha giocato tecnicamente tutte le palle nel miglior modo possibile. Giocatore di straordinaria tecnica, si sta inserendo molto bene e sta crescendo di condizione. Mike sta facendo bene così come tutta la squadra. Domani il focus è chiuderla nei 90 minuti ma c'è la possibilità dei rigori e quindi bisogna essere pronti a tutto"