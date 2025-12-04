Il ds del Cagliari sul futuro di Caprile: "Tante squadre interessate, soprattutto in Premier League"
Nel post partita di Napoli-Cagliari, sfida valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia che ha visto i partenopei passare il turno dopo una lotteria di rigori lunghissima, il direttore sportivo dei sardi Guido Angelozzi ha parlato ai microfoni di SportMediaset del futuro di Elia Caprile, portiere attenzionato anche dal Milan in vista della prossima stagione come possibile sostituto di Maignan: "Caprile è forte, parliamo di un giocatore attenzionato in Italia ma anche all'estero. Ci sono squadre molto interessate, soprattutto in Premier League".
IL TABELLONE DI COPPA ITALIA
OTTAVI DI FINALE
martedì 2 dicembre 2025
21:00 Juventus 2-0 Udinese
mercoledì 3 dicembre 2025
15:00 Atalanta 4-0 Genoa
18:00 Napoli 10-9 d.c.r. Cagliari
21:00 Inter-Venezia
giovedì 4 dicembre 2025
18:00 Bologna-Parma
21:00 Lazio-Milan
martedì 13 gennaio 2025
21:00 Roma-Torino
martedì 27 gennaio 2026
21:00 Fiorentina-Como
QUARTI DI FINALE
Bologna/Parma – Lazio/Milan
Juventus – Atalanta/Genoa
Inter/Venezia – Roma/Torino
Fiorentina/Como – Napoli/Cagliari
