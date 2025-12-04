Il ds del Cagliari sul futuro di Caprile: "Tante squadre interessate, soprattutto in Premier League"

Nel post partita di Napoli-Cagliari, sfida valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia che ha visto i partenopei passare il turno dopo una lotteria di rigori lunghissima, il direttore sportivo dei sardi Guido Angelozzi ha parlato ai microfoni di SportMediaset del futuro di Elia Caprile, portiere attenzionato anche dal Milan in vista della prossima stagione come possibile sostituto di Maignan: "Caprile è forte, parliamo di un giocatore attenzionato in Italia ma anche all'estero. Ci sono squadre molto interessate, soprattutto in Premier League".

IL TABELLONE DI COPPA ITALIA

OTTAVI DI FINALE

martedì 2 dicembre 2025

21:00 Juventus 2-0 Udinese

mercoledì 3 dicembre 2025

15:00 Atalanta 4-0 Genoa

18:00 Napoli 10-9 d.c.r. Cagliari

21:00 Inter-Venezia

giovedì 4 dicembre 2025

18:00 Bologna-Parma

21:00 Lazio-Milan

martedì 13 gennaio 2025

21:00 Roma-Torino

martedì 27 gennaio 2026

21:00 Fiorentina-Como

QUARTI DI FINALE

Bologna/Parma – Lazio/Milan

Juventus – Atalanta/Genoa

Inter/Venezia – Roma/Torino

Fiorentina/Como – Napoli/Cagliari