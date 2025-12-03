Gozzini: "La domanda è lecita: si rivedrà ancora Gimenez in maglia rossonera?"

Alessandra Gozzini, giornalista, si è così espressa su La Gazzetta dello Sport sul futuro di Santiago Gimenez: "La domanda è lecita: si rivedrà ancora Santi Gimenez in maglia rossonera? Quella da allenamento sì, sicuro: l’attaccante lavora a parte per recuperare dal problema alla caviglia sinistra, frequenta regolarmente Milanello anche se il rientro in gruppo (inizialmente stimato nel derby) ha tempi ancora incerti. Non ci sarà domani in Coppa Italia nella sfida-bis alla Lazio e difficilmente si unirà alla squadra lunedì nel posticipo di Torino. Le sedute personalizzate sono infatti calendarizzate almeno fino alla fine della settimana: seguiranno il rientro in gruppo e una fase di allenamenti ad alta intensità. Dicembre intanto scorre e si avvia verso gennaio, che a sua volta aprirà le finestre al nuovo mercato invernale. Gimenez potrebbe finire in mezzo alla nuova corrente di trattative.

Il clima è quello che precede certi scenari: le indiscrezioni vere o presunte, notizie intercettate o fatte circolare ad arte, riferiscono dell’interesse di squadre della Premier. In particolare sarebbero pronte a farsi avanti West Ham e Sunderland: al club, infatti, non risulta ancora alcuna offerta ufficiale sul tavolo. Intervistata da Espn, Pimenta ha frenato sulla possibilità che Santi cambi città: "Se la Premier lo desidera, non mi sorprende. Che ci siano uno, due o tre club interessati mi sembra normale, ma l’idea che lasci il Milan non esiste. Tutti i fatti, i messaggi, le parole che ho avuto dal Milan sono sempre state positive. Non c’è stato un solo momento in cui il Milan mi abbia detto che qualcosa non andava. Ogni volta che la stampa parla troppo, io chiamo il Milan, e il Milan mi risponde sempre: 'No, siamo tranquilli, tutto bene, grazie'”.