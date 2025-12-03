Pellegatti si arrende: “Senza cessioni non ci saranno acquisti. Purtroppo funziona così”

Nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha parlato del mercato in entrata dei rossoneri a gennaio che, a meno di qualche cessione, non farà sicuramente nessun movimento in entrata. Quindi se prima non si incasseranno soldi da una cessione non ci saranno acquisti. Vediamo il commento di Pellegatti:

“La notizia, come confermato anche da Corriere della Sera, è che se non ci saranno cessioni, Tare sempre pronto a cogliere ogni opportunità, ma se non ci saranno cessioni non ci saranno acquisti. Altro che difensore, Thiago Silva, Christensen, 20 milioni per un difensore. Ma io l’ho sempre detto, ma quando mai spenderemo 20 milioni per un difensore o per l’attaccante. Rendetevi conto che non abbiamo Pulisic, ha avuto un problema, venisse un fruncolettino al naso per cui Nkunku non possa giocare, non abbiamo nient’altro. Non interessa, se non si cede, cioè se non si portano a casa soldi, soldi non verranno messi nella campagna acquisti di gennaio, a meno che ci sia qualche prestito, qualche opportunità del genere, ma investimenti, se non ci saranno cessioni, trapela dal Milan che non saranno fatti. È inutile, così funziona, purtroppo così funziona.