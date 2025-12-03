Modric a riposo, Rabiot e Rafa no: le probabili scelte di Max per la Coppa Italia

Quella di domani sera sarà la prima presenza stagionale di Massimiliano Allegri in Coppa Italia, nonostante il Milan sia già alla terza gara nella competizione. Nei due precedenti turni, infatti, quando il Diavolo sconfisse prima Bari e poi Lecce, il tecnico livornese era ancora alle prese con la squalifica di due turni che gli era stata inflitta dopo la finale del 2024, vinta sulla panchina della Juventus contro l'Atalanta. E così domani Max siederà in panchina all'Olimpico contro la Lazio e dovrà fare scelte importanti.

Turnover? No

Come scrive oggi la Gazzetta dello Sport e come è abbastanza manifesto a tutti, non ci sarà grande turnover da parte del Milan. Il motivo è che con due assenti certi, Gimenez e Athekame, la rosa già ridotta si rimpicciolisce ulteriormente. C'è di buono che Chrstian Pulisic si sta muovendo verso il rientro: l'allenamento svolto questa mattina ci dirà se l'americano sarà portato quantomeno in panchina. L'obiettivo può essere quello di farlo entrare nei minuti finali della gara per ridargli minuti in vista del prossimo, ostico, impegno contro il Torino in campionato. Da qui già la prima indicazione su domani: non cambia l'attacco con Rafael Leao e Christopher Nkunku a guidare il reparto offensivo come in campionato.

Modric a riposo

Non ci sarà riposo dunque per Rafa Leao e non ce ne sarà nemmeno per Adrien Rabiot: il francese è il giocatore chiave dello schema tattico di Allegri e il tecnico non se ne priva per nessuna ragione. Un altro favorito di Max è Saelemaekers: anche lui, pure per mancanza di alternative, scenderà dal primo minuto. La Coppa invece sarà l'occasione per dare un po' di riposo a Luka Modric: il fuoriclasse croato è rimasto in panchina solamente nella prima stagionale col Bari e nell'altra di Coppa Italia contro il Lecce. Ergo, ha bisogno di rifiatare. Anche Fofana potrebbe essere lasciato in panchina, con Loftus-Cheek a prendere il suo posto. In mezzo al campo invece spazio per Ricci, con l'ipotesi di vedere Jashari a gara in corso. Sulla corsia di sinistra si dovrebbe rivedere Estupinan, anche perché Bartesaghi, inclusa l'under 21, gioca 90 minuti da quattro gare di fiila. In difesa sicuramente è prevista una maglia da titolare per De Winter: da capire chi dei tre titolari gli lascerà campo.