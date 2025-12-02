Milan, Pulisic sarà convocato per la Lazio? Domani giornata decisiva. Altra chance dal 1' per Nkunku

Dall'allenamento di questa mattina del Milan a Milanello sono arrivate buone notizie sulle condizioni Christian Pulisic che ha svolto la prima parte dell'allenamento in gruppo. Successivamente l'americano si è staccato dal resto dei compagni di squadra e ha proseguito il suo lavoro personalizzato. La giornata di domani sarà decisiva per capire se Capitan America sarà o meno convocato per la gara di giovedì in casa della Lazio, valida per gli ottavi di Coppa Italia.

TOCCA ANCORA A NKUNKU - Secondo quanto riporta Sky, domani Max Allegri proverà la formazione titolare che scenderà in campo all'Olimpico e difficilmente ci sarà Pulisic, che al massimo potrebbe recuperare per la panchina. Con Santiago Gimenez ancora ai box, Christopher Nkunku dovrebbe avere una nuova chance dal primo minuto per giocare al fianco dell'inamovibile Rafael Leao. Sabato sera nel match di campionato il francese ha deluso un'altra volta, la speranza di Allegri è che giovedì all'Olimpico possa rifarsi subito (l'unico suo gol in questa stagione è arrivato proprio in Coppa Italia).

POCO TURNOVER - Per quanto riguarda il resto della formazione non ci sarà un maxi turnover, anche se qualche titolarissimo riposerà: in difesa Koni De Winter dovrebbe far rifiatare uno tra Fikayo Tomori, Matteo Gabbia e Strahinja Pavlovic, così come a sinistra Pervis Estupinan potrebbe prendere il posto di Davide Bartesaghi. In mezzo al campo, possibile chance dal primo minuto sia per Ruben Loftus-Cheek che per Samuele Ricci, i quali potrebbero sostituire rispettivamente Youssouf Fofana e Luka Modric.

