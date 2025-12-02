Futuro Maignan, Romano precisa: "Trattativa col Chelsea congelata da tempo"

Fabrizio Romano, noto giornalista sportivo esperto di mercato è intervenuto così in un video sul suo canale YouTube, rilasciando queste parole su Mike Maignan. Il portiere francese è al centro di molte voci vista la propria situazione contrattuale col Milan, in scadenza la prossima estate. Ecco un estratto delle considerazioni di Romano:

"Durante le ultime settimane, sono aumentate le voci su Mike Maignan. Negli ultimi giorni, dall'estero è tornata a circolare la voce sul Chelsea, che sarebbe pronto a tornare sul francese. Il Chelsea lo aveva in pugno a giugno, ma mancava l'accordo con il Milan che non voleva mettere sul piatto più di 15 milioni di euro. Il Milan ha tenuto duro e trattenere Maignan è stata la decisione giusta viste le sue prestazioni. Ora sono tornati i rumors su Maignan e il Chelsea, ma posso dirvi che dal club inglese mi arriva che ad oggi è un'operazione assolutamente congelata e ferma. Nulla di confermato sulle voci che arrivano dall'Inghilterra. Il Chelsea è contento di Sanchez e ad oggi il nome di Maignan non è tornato caldo. Il messaggio che arriva dal Chelsea è chiaro: su Maignan noi non ci siamo".