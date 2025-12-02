Mercato Milan, Romano: "Mateta tentato dalla Serie A. In estate era sulla lista del Milan..."
Fabrizio Romano, noto giornalista sportivo esperto di mercato è intervenuto così in un video sul suo canale YouTube, rilasciando le sue considerazioni sul possibile futuro di Jean-Philippe Mateta, punta di diamante del Crystal Palace in Premier League. Ecco gli aggiornamenti di Romano:
"Era nella lista del Milan in estate, ma trattare con il Crystal Palace non è facile. Posso dirvi però che il messaggio che mi arriva è di un Mateta pronto per un'esperienza diversa. Confermo la tentazione Italia per il 2026, vedremo se in estate o a gennaio, anche se quello invernale è un mercato difficile e non credo che il Crystal Palace possa privarsi di uno come Mateta. Posso aggiungere che l'ultimo vero contatto tra il giocatore e il Palace per parlare del rinnovo risale ad agosto. Da quel giorno non ci sono stati più contatti, Mateta non sembra molto propenso a rinnovare il suo contratto in scadenza nel 2027. Posso confermare che l'Italia è una destinazione che prenderebbe in considerazione, così come restare in Premier League".
IL CALENDARIO DEL MILAN FINO ALLE 22ESIMA GIORNATA
12a giornata
Domenica 23/11/2025 Inter-Milan 0-1
13a giornata
Sabato 29/11/2025 Milan-Lazio 1-0
14a giornata
Lunedì 08/12/2025 Torino-Milan ore 20.45 DAZN/Sky/Now
15a giornata
Domenica 14/12/2025 Milan-Sassuolo ore 12.30 DAZN
16a giornata
Giovedì 15/01/2026 Como-Milan ore 20.45 (da definire) DAZN
17a giornata
Domenica 28/12/2025 Milan-Verona ore 12.30 DAZN
18a giornata
Venerdì 02/01/2026 Cagliari-Milan ore 20.45 DAZN/Sky/Now
19a giornata
Giovedì 08/01/2026 Milan-Genoa ore 20:45 DAZN
20a giornata
Domenica 11/01/2026 Fiorentina-Milan ore 15 DAZN
21a giornata
Domenica 18/01/2026 Milan-Lecce ore 20.45 DAZN
22a giornata
Domenica 25/01/2026 Roma-Milan ore 20.45 DAZN
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan