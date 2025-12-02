Mercato Milan, Romano: "Mateta tentato dalla Serie A. In estate era sulla lista del Milan..."

Fabrizio Romano, noto giornalista sportivo esperto di mercato è intervenuto così in un video sul suo canale YouTube, rilasciando le sue considerazioni sul possibile futuro di Jean-Philippe Mateta, punta di diamante del Crystal Palace in Premier League. Ecco gli aggiornamenti di Romano:

"Era nella lista del Milan in estate, ma trattare con il Crystal Palace non è facile. Posso dirvi però che il messaggio che mi arriva è di un Mateta pronto per un'esperienza diversa. Confermo la tentazione Italia per il 2026, vedremo se in estate o a gennaio, anche se quello invernale è un mercato difficile e non credo che il Crystal Palace possa privarsi di uno come Mateta. Posso aggiungere che l'ultimo vero contatto tra il giocatore e il Palace per parlare del rinnovo risale ad agosto. Da quel giorno non ci sono stati più contatti, Mateta non sembra molto propenso a rinnovare il suo contratto in scadenza nel 2027. Posso confermare che l'Italia è una destinazione che prenderebbe in considerazione, così come restare in Premier League".

IL CALENDARIO DEL MILAN FINO ALLE 22ESIMA GIORNATA

12a giornata

Domenica 23/11/2025 Inter-Milan 0-1

13a giornata

Sabato 29/11/2025 Milan-Lazio 1-0

14a giornata

Lunedì 08/12/2025 Torino-Milan ore 20.45 DAZN/Sky/Now

15a giornata

Domenica 14/12/2025 Milan-Sassuolo ore 12.30 DAZN

16a giornata

Giovedì 15/01/2026 Como-Milan ore 20.45 (da definire) DAZN

17a giornata

Domenica 28/12/2025 Milan-Verona ore 12.30 DAZN

18a giornata

Venerdì 02/01/2026 Cagliari-Milan ore 20.45 DAZN/Sky/Now

19a giornata

Giovedì 08/01/2026 Milan-Genoa ore 20:45 DAZN

20a giornata

Domenica 11/01/2026 Fiorentina-Milan ore 15 DAZN

21a giornata

Domenica 18/01/2026 Milan-Lecce ore 20.45 DAZN

22a giornata

Domenica 25/01/2026 Roma-Milan ore 20.45 DAZN