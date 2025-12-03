Pellegatti ribadisce: “Maignan non fa i capricci, è offeso per come l’hanno trattato”

vedi letture

È sempre più al centro delle critiche il rinnovo di Mike Maignan che, al contrario, lascerebbe il Milan a parametro zero questa estate. In merito si è espresso nel suo canale YouTube Carlo Pellegatti che, continuando sulla sua linea, dice che sarebbe una follia non rinnovare il capitano e che tutto dipende dalla società rossonera che, l'anno scorso, non ha rispettato il portiere. Vediamo nel dettaglio le sue parole:

“Sta andando in tendenza Maignan rinnova, ma ripeto è mal posta la questione: non è questione di Mike rinnova, non è che lui non voglia rinnovare o si sia incaponito. È il Milan che non so quanta intenzione abbia, i dirigenti che l’anno scorso gli hanno proposto 1 milione meno e sono scomparsi, non so abbiano di investire 5 milioni nel portiere fra i più forti al mondo. Non è un problema di Maignan che fa i capricci, i capricci Maignan non li ha fatti, aveva già un accordo per firmare per 5 milioni. Non confondiamoci non è Maignan, ho già letto “se non vuole firmare vada”: non bisogna parlare con lui, lui non vuole parlare ma non discutendo di cifre, non è che non voglia sedersi al tavolo perché non sia d’accordo sulla cifra, lui non vuole sedersi al tavolo perché è offeso dal modo col quale l’hanno trattato da non professionista serio, non da capitano del Milan, non da giocatore che si mette intorno agli altri compagni e li trascina. Abbiamo la fortuna di avere un trascinatore, un uomo spogliatoio, un grande portiere. Abbiamo un grande giocatore a 360°, ma quanto interessa? Non confondiamo, non fa i capricci Maignan. Maignan è offeso per un comportamento subito, cosa che se fosse successa a noi nel nostro ambiente lavorativo, anche noi avremmo voluto andarcene”