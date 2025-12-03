Balotelli si allena in Eccellenza in attesa di una chiamata tra i professionisti

di Manuel Del Vecchio

Mario Balotelli, dopo l’ultima esperienza al Genoa poco fortunata, continua ad allenarsi con il Carpenedolo, squadra che milita nel girone C del campionato di Eccellenza lombarda. L’ex attaccante rossonero, riporta l’edizione odierna di Tuttosport, è in attesa di nuove proposte nel calcio professionistico.