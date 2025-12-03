Shevchenko: "Gattuso coraggioso ad accettare l'Italia: è stato molto onesto"

L'ex centravanti rossonero Andriy Shevchenko si è reso protagonista di un'intervista esclusiva con i colleghi di Tuttosport in cui si è parlato di tanti argomenti, seri e più leggeri. Il Presidente della federazione calcistica ucraina ha illustrato le sfide di gestire lo sport in un paese in guerra, come il suo. Allo stesso tempo non si è tirato indietro e ha parlato del Milan, sottolineando l'importanza di tre uomini chiave come Allegri, Modric e Leao. Di seguito si riporta un estratto delle sue dichiarazioni.

Le parole di Sheva sull'amico Gattuso come CT dell'Italia: "Mi è piaciuto quando ha detto: se mi qualifico al Mondiale, sarà meraviglioso; se non mi qualifico, vado fuori dall’Italia e non torno per un bel po’. Rino è stato molto onesto: sa a cosa va incontro. Ed è stato coraggioso ad accettare la sfida: sa che non c’è lavoro più importante di questo, soprattutto se guidi una Nazionale grande come l’Italia. Le aspettative sono alte, quando giochi un Mondiale o un Europeo non c’è pressione paragonabile"