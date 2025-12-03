Verso Lazio-Milan: possibile chance dal 1' per Jashari?

In vista della gara di domani sera in casa della Lazio, valida per gli ottavi di Coppa Italia, Massimiliano Allegri farà un po' di turnover, ma ci sarà comunque spazio per alcuni titolarissimi come per esempio Adrien Rabiot e Rafael Leao, i quali dovrebbero partire dall’inizio anche stavolta. Spazio anche per chi ha giocato meno nell'ultimo periodo come Koni De Winter, Pervis Estupinan e Samuele Ricci. Luka Modric avrà sicuramente un turno di riposo e attenzione quindi alla possibilità di vedere al suo posto davanti alla difesa Ardon Jashari, che non gioca una partita ufficiale da agosto a causa di un grave infortunio che lo ha tenuto fuori per diverse settimane. Lo riferisce Sky.

Coppa Italia, la programmazione degli ottavi:

Juventus-Udinese 2-0

Atalanta-Genoa, mercoledì 3 dicembre 2025 alle 15 su Italia 1

Napoli-Cagliari mercoledì 3 dicembre 2025 alle 18 su Italia 1

Inter-Venezia mercoledì 3 dicembre 2025 alle 21 su Italia 1

Bologna-Parma giovedì 4 dicembre 2025 alle 18 su Italia 1

Lazio-Milan giovedì 4 dicembre 2025 alle 21 su Italia 1

Roma-Torino martedì 13 gennaio 2026 alle 21 su Italia

Fiorentina-Como martedì 27 gennaio 2026 alle 21 su Italia 1