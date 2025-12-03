Biasin: "Allegri il motivo per cui è assolutamente normale che il Milan ambisca allo scudetto"

vedi letture

A margine dell'ultima giornata di Serie A Enilive, il giornalista Fabrizio Biasin ha condiviso il suo commento nell'Editoriale edito su Tuttomercatoweb.com. Le sue parole: "Anche se non si può dire/scrivere, Allegri è stato un genio perché ha mandato all'aria l'ennesimo delirio arbitrale. E ovviamente parliamo di Milan-Lazio, del rigore che per fortuna non è diventato rigore e si è trasformato in un fallo che però non era fallo. Il solito casotto. E dicevamo che, sì, Allegri si è dimostrato ancora una volta l'arma in più del Milan perché ha saputo spendere alla grande quel cartellino rosso: è andato dall'arbitro, gli ha fatto intendere che insieme agli amici del Var stava combinando un casino, ha incassato l'espulsione ma in contemporanea ha insinuato il dubbio.

Continua Biasin che successivamente conclude il suo pensiero: "E il dubbio si è trasformato in decisione strampalata ("fischio un fallo che non c'è") ma corretta ("non assegno un rigore che non c'è"). Morale: gli arbitri continuano ad avere seri problemi, ma Allegri no: è il motivo (insieme a Rabiot, Modric, Maignan, Leao e tutti gli altri, per carità) per cui è assolutamente normale che il Milan ambisca allo scudetto".