Verso la Lazio: spazio a De Winter ed Estupinan dal primo minuto

Domani sera il Milan torna in campo e lo fa contro l'avversario dell'ultima volta, la Lazio. Cambieranno un po' di cose: si giocherà per l'accesso ai quarti di finale di Coppa Italia in gara secca e la partita si disputerà allo Stadio Olimpico di Roma. Cambierà, rispetto al calcio di inizio di sabato in campionato, anche la tensione pre-gara che si è accumulata in grande quantità dopo il finale al cardiopalma del fine settimana. In cima a tutto questo è molto probabile che cambieranno anche alcuni interpreti dall'inizio.

Il Milan, complice una rosa non lunga e un paio di infortuni come quelli di Gimenez e Athekame, non potranno fare un vero e proprio turnover, anche perché pure Pulisic se dovesse recuperare partirebbe dalla panchina. I cambi potrebbero vedersi, come sottolinea la Gazzetta dello Sport, a partire dal blocco basso. Nella difesa a tre dovrebbe trovare posto Koni De Winter al posto di uno dei tre titolari; mentre sulla corsia laterale, ci sarà tempo per rifiatare per Bartesaghi che cederà il posto a Estupinan.