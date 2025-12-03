Colombo: "Allegri attende un centravantone, un attaccante che riempia l'area: stuzzica Pellegrino"

Questa mattina la collega Monica Colombo sul Corriere della Sera ha parlato del calciomercato delle 5 big in testa alla classifica, concentrandosi nel trovare almeno un colpo che potrebbe fare al caso di ogni squadra per alimentare le speranze di Scudetto anche nella seconda parte della stagione. Si è parlato anche di Milan che come priorità dovrebbe avere quella del centravanti che, però, è subordinata a un'eventuale partenza in inverno di Santiago Gimenez, non così scontata.

Le parole di Monica Colombo: "Max Allegri, dopo aver riscontrato le difficoltà di Gimenez e Nkunku e aver rilanciato Leao in una nuova veste, attende un centravantone tout court. Un attaccante che riempia l'area, faccia a sportellate con gli avversari e sia il riferimento di cross in area. Problema: ogni investimento sarà possibile previa cessione di un elemento della rosa, tradotto il sacrificio in Premier del Bebote. Il nome che stuzzica la fantasia di Igli Tare è Mateo Pellegrino, attaccante del Parma"