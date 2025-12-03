Sheva: "I giocatori hanno sposato idee e organizzazione di Max: bravo a trascinare il gruppo"

vedi letture

L'ex centravanti rossonero Andriy Shevchenko si è reso protagonista di un'intervista esclusiva con i colleghi di Tuttosport in cui si è parlato di tanti argomenti, seri e più leggeri. Il Presidente della federazione calcistica ucraina ha illustrato le sfide di gestire lo sport in un paese in guerra, come il suo. Allo stesso tempo non si è tirato indietro e ha parlato del Milan, sottolineando l'importanza di tre uomini chiave come Allegri, Modric e Leao. Di seguito si riporta un estratto delle sue dichiarazioni.

Il giudizio di Sheva sulla prima parte di stagione del Milan: "Mi piace l’entusiasmo dentro il Milan. I giocatori hanno sposato le idee e l’organizzazione che Max ha portato. Io non ho mai lavorato con lui, però lo conosco e lo apprezzo molto. Allegri ha una carriera incredibile, ma un tipo di gioco che ti piace o non ti piace: dopodiché è stato bravo a trascinare tutto il gruppo dalla propria parte e con lui i risultati arrivano. La squadra è costruita bene per il suo tipo di calcio. Ci sono giocatori forti e d’esperienza come Modric, Rabiot, Maignan, Leao, Pulisic… L’entusiasmo è il segnale che la squadra c’è. Non possiamo dire che sia la favorita per lo scudetto, è troppo presto, però il Milan è lì e il momento è molto buono. E il fatto di non avere impegni europei aggiunge un vantaggio in termini di preparazione e di energia"