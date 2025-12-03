Marinozzi: "Maignan sempre più decisivo, quest'anno ha continuità di rendimento"

vedi letture

Dopo un anno di alti e bassi Mike Maignan è tornato su livelli altissimi: il portiere francese ha già portato al Milan una decina di punti con i suoi interventi straordinari e decisivi. Ed è proprio qua la chiave di tutto: Mike è tornato ad essere continuo. Andrea Marinozzi ne parla così in un video sul suo canale YouTube:

“La sua parata su Gila è bellissima. Maignan è sempre più decisivo. Quest’anno sta trovando continuità di rendimento, cosa che non ha avuto lo scorso anno, e con questa continuità di rendimento Maignan è senza ombra di dubbio, a mio avviso, uno dei migliori portieri al mondo perché è completo: è abile nelle uscite, è proattivo, evita tiri per gli avversari, tende a dominare l’area di rigore, soprattutto nelle uscite alte. È bravissimo con i piedi: nel corto abbastanza bravo, nel lungo bravissimo e poi para. Che è la cosa più importante, la difesa della porta e i gol evitati. Ha sempre ottimi numeri. La parata su Gila è bellissima e a me personalmente ha ricordato tantissimo un’altra sua parata fantastica che ho avuto la fortuna di commentare con la maglia della Francia nel 2023 contro Collins, Irlanda. Una capocciata incredibile di Collins e una parata, sempre lato destro, di Mike Maignan. A mio avviso quella più complicata rispetto a quella vista bellissima vista su Gila, sono due parate difficilissime e complicatissime”.