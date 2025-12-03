Maignan via? Agresti: "Perdita tecnica grave: va convinto che il Milan è la casa migliore per lui"

Il futuro di Mike Maignan è e sarà uno dei temi ricorrenti della stagione del Milan. Il portiere e capitano francese ha il contratto che va in scadenza al termine di questa annata sportiva, nel giugno 2026: ancora non c'è il rinnovo, anzi, non ci sono proprio i dialoghi in corso al momento. Lo scorso febbraio-marzo si era arrivati a un passo dalla firma ma poi il dietrofront del club ha bloccato tutto e inaridito il francese con tutto il suo entourage. Le prestazioni di Maignan, da allora, sono lievitate come nell'anno dello Scudetto e ora da via Aldo Rossi si cercherà di mettere una pezza, anche se non sarà semplice.

Del tema ne ha parlato il giornalista Stefano Agresti su La Gazzetta dello Sport questa mattina: "Quell'intervento su Gila ha ribadito che Mike è tornato all'anno dello scudetto, quando grazie a lui piovevano punti come fosse un centravanti. Il Milan e Maignan sono d'accordo di convivere serenamente e seriamente fino a giugno, mese in cui al francese scadrà il contratto, e poi si vedrà. La sensazione è che, se l'appuntamento è così lontano, l'addio sia quanto meno probabile Sarebbe un peccato, una perdita tecnica grave. Perciò è il caso di provare in ogni modo a convincerlo che il Milan è la casa migliore per lui. Giusto per non avere rimpianti".