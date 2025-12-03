Shevchenko: "Modric come Pirlo? Non ha bisogno di paragoni: è un fuoriclasse con una voglia incredibile"

L'ex centravanti rossonero Andriy Shevchenko si è reso protagonista di un'intervista esclusiva con i colleghi di Tuttosport in cui si è parlato di tanti argomenti, seri e più leggeri. Il Presidente della federazione calcistica ucraina ha illustrato le sfide di gestire lo sport in un paese in guerra, come il suo. Allo stesso tempo non si è tirato indietro e ha parlato del Milan, sottolineando l'importanza di tre uomini chiave come Allegri, Modric e Leao. Di seguito si riporta un estratto delle sue dichiarazioni.

Le parole di Shevchenko sul fuoriclasse Luka Modric e sull'impatto avuto nel Milan a 40 anni: "Come Pirlo nel mio Milan? Modric non ha bisogno di essere paragonato a nessuno: è un fuoriclasse arrivato al Milan con una voglia incredibile. Ha ancora tanto da dare ed è bello vedere un campione come lui impegnarsi in quel modo"