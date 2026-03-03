Minoliti: "È la settimana che può chiudere i giochi, secondo me anche una vittoria del Milan non li riaprirebbe"

Il giornalista Nino Minoliti, ospite negli studi di Sportitalia, dice la sua sul derby della Madonnina di questa domenica e che impatto potrebbe avere sul campionato 26/26. Questo il suo pensiero:

“È la settimana che può chiudere i giochi, secondo me anche una vittoria del Milan non li riaprirebbe. Anche perché vi invito a guardare il cammino che ha il Milan successivamente al derby: va a giocare a Roma contro la Lazio, poi ha il Torino in casa, poi c’è la sosta e poi va a Napoli. Non è che abbia un cammino agevole. Certamente se l’Inter vince e arriva a +13… Già il campionato così è finito, l’abbiamo detto e ridetto, figurati a +13”.