MN - Chamorro (ESPN Brazil): "Alla fine penso che il Corinthias lascerà andare André, cercando però di aumentare il prezzo"

Il Milan lavora parallelamente su campo e mercato. Su quest'ultimo fronte, negli ultimi giorni voci ricorrenti vogliono André del Corinthians sempre più vicino ai rossoneri. Ma che giocatore è il classe 2006? È già pronto per l'Europa? Per affrontare questi argomenti, la redazione di MilanNews.it ha intervistato in esclusiva il collega brasiliano Antonio Strini Chamorro, di ESPN Brazil.

17 milioni di euro sono troppi o ne vale la pena per un giocatore come lui?

"Per un giocatore che è entrato a far parte della squadra professionistica nel settembre 2024, ha giocato solo 24 partite e quest'anno è già titolare, 17 milioni di euro sono un prezzo sorprendentemente alto considerando la situazione del Corinthians. Flamengo e Palmeiras riescono a venderlo a prezzi migliori".

Il Corinthians alla fine lo lascerà andare?

"Si prevede che il Corinthians lo cederà, ma cercherà in qualche modo di aumentare il prezzo totale di vendita. Un altro giocatore che probabilmente verrà ceduto è Breno Bidon, e il Corinthians perderebbe due dei suoi principali giocatori promettenti a metà anno".