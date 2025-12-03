Ag. Gimenez: "Dal Milan sempre parole positive. Se la stampa parla troppo, chiamo il Milan che mi risponde..."

vedi letture

Rafaela Pimenta, come era accaduto anche nel corso dell'ultima estate, è scesa in campo a parole per parlare del suo assistito Santiago Gimenez, centravanti del Milan, assicurando che non c'è alcuna intenzione di fargli lasciare la squadra rossonera nel corso della sessione invernale di calciomercato. La procuratrice ha parlato in un'intervista pubblicata nella nottata italiana da ESPN, versione spagnola, ribadendo che anche con il Milan le cose sono sempre andate bene: LEGGI QUI il pezzo completo.

Le parole di Rafaela Pimenta sui rapporti che intercorrono con il Milan: "Santi è arrivato a gennaio al Milan, ed è arrivato in un Milan che non era primo in classifica, per non dire che era in difficoltà. Tutti i fatti, i messaggi, le parole che ho avuto dal Milan sono sempre state positive. Non c’è stato un solo momento in cui il Milan mi abbia detto che qualcosa non andava. Ogni volta che la stampa parla troppo, io chiamo il Milan, e il Milan mi risponde sempre: 'No, siamo tranquilli, tutto bene, grazie'”