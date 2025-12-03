Opportunità per Jashari: contro la Lazio può ritrovare il campo

Gli ultimi mesi di Ardon Jashari, centrocampista svizzero del Milan arrivato nel corso dell'estate dal Club Brugge, non si può dire che siano stati molto semplici. Prima la lunghissima ed estenuante trattativa per portarlo a Milano che, di fatto, ne ha condizionato la preparazione in vista della stagione: il calciatore elvetico ha saltato allenamenti in gruppo e amichevoli. Poi, dopo aver collezionato una singola presenza nell'unica sconfitta stagionale del Diavolo, il duro infortunio: frattura del perone rimediata in allenamento e tre mesi di stop.

Dopo questo infortunio, Jashari è tornato in panchina già contro il Parma: nè al Tardini, nè contro Inter o Lazio, però, Ardon ha visto il campo. Nel finale della gara contro i nerazzurri è stato a un passo da entrare in campo ma poi la sostituzione è stata congelata. Gli unici minuti sono arrivati nel corso della sosta, durante l'amichevole contro la Virtus Entella. Ecco che dunque, la partita di domani in Coppa Italia contro la Lazio, può davvero essere l'opportunità giusta per Jashari: difficilmente lo si vedrà dall'inizio ma è molto probabile che ci sia spazio per lui a gara in corso. Lo conferma oggi il Corriere dello Sport dopo la notizia di ieri di MilanNews.it.