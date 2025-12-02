MN - Allegri pensa all'utilizzo di Jashari in Coppa Italia

In vista della gara di Coppa Italia di giovedì sera allo stadio Olimpico di Roma contro la Lazio, Massimiliano Allegri pensa a qualche cambio rispetto all'ultima gara di campionato, giocata a San Siro proprio contro i biancocelesti di Sarri.

Apprende la redazione di MilanNews.it apprende che il tecnico livornese pensa pure all'utilizzo di Ardon Jashari: lo svizzero è pronto a giocare qualche minuto dopo l’infortunio al perone dello scorso 28 agosto. Dopo tre lunghi mesi il centrocampista potrebbe rientrare così in campo in partite ufficiali.

