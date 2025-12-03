Pimenta: "Santi è arrivato a gennaio al Milan, ed è arrivato in un Milan che non era primo in classifica, per non dire che era in difficoltà"

Come accaduto al termine della sessione estiva di calciomercato, anche oggi, a meno di un mese dall'apertura della finestra invernale, il nome di Santiago Gimenez torna a essere al centro delle chiacchiere relative al Milan. A fine agosto il Diavolo aveva cercato di trovare una sistemazione al centravanti messicano, non in linea per caratteristiche con il gioco di Allegri, ma era stato lo stesso calciatore a impuntarsi. A difenderlo anche le parole di Rafaela Pimenta, agente del Bebote che, come allora, anche oggi è tornata a parlare per sminuire le voci degli ultimi giorni.

La Pimenta è stata intervistata dalla versione in lingua spagnola di ESPN e ha risposto alle domande sul suo assistito, Santiago Gimenez. Queste la sua dichiarazione principale che, per il momento, allontana la possibilità di una cessione: "Se la Premier lo desidera, non mi sorprende che lo desideri. Che ci sia uno, due o tre club interessati mi sembra normale, ma l’idea che lasci il Milan non esiste". Negli ultimi giorni si era parlato di interessamenti concreti sia del West Ham che del Sunderland, ma queste parole della procuratrice rimettono tutto in discussione. Ma la Pimenta non si è limitata a questo e ha aggiunto: "Santi è arrivato a gennaio al Milan, ed è arrivato in un Milan che non era primo in classifica, per non dire che era in difficoltà. Tutti i fatti, i messaggi, le parole che ho avuto dal Milan sono sempre state positive. Non c’è stato un solo momento in cui il Milan mi abbia detto che qualcosa non andava. Ogni volta che la stampa parla troppo, io chiamo il Milan, e il Milan mi risponde sempre: 'No, siamo tranquilli, tutto bene, grazie'”

Attualmente Santiago Gimenez, dopo una stagione iniziata da titolare anche per via di diversi infortuni che hanno condizionato il reparto, è fermo a 11 presenze stagionali con 1 gol, arrivato nei sedicesimi di Coppa Italia. Da oltre un mese il messicano è fermo per infortunio e non ci sarà neanche domani sera contro la Lazio.