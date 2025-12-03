Milan, La Mantia sottoposto a intervento chirurgico al crociato anteriore
MilanNews.it
AC Milan comunica che il calciatore della Primavera Simon La Mantia è stato sottoposto a un intervento chirurgico di ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro.
L'operazione, eseguita presso l'IRCCS Ospedale Galeazzi - Sant'Ambrogio di Milano, è perfettamente riuscita. La Mantia inizierà il programma riabilitativo volto alla ripresa dell'attività agonistica tra circa quindici giorni.
Pubblicità
News
Maignan, per la gioia di Omero, Salgari e Verne. Allegri, l’alchimista. A gennaio non si rompe il porcellino. Incubo Perth sempre più vicinodi Carlo Pellegatti
Le più lette
3 Pellegatti sul "brutto" gioco: “Allegri non sta mettendo le fioriere, ma sta costruendo le fondamenta”
Primo Piano
Antonio VitielloLa verità: Milan penalizzato. La firma attesa da tutti e un mercato da sfruttare, altrimenti messaggio chiaro
Pietro MazzaraTutti vogliono il rinnovo di Mike: Milan, che fai? Collu sbugiarda Di Paolo. Di Lautaro nessuno vede nulla? Da “Gate 14” a “Bunker 14”
Il Milan viaggia a ritmo Scudetto. Ma ci può riuscire per tutta la stagione? Sì, se il mercato aiutasse
Avere un portiere forte sembra quasi essere una colpa: non cascateci. Dirigenza: Maignan va rinnovato
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2025 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com