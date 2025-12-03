Milan, La Mantia sottoposto a intervento chirurgico al crociato anteriore

Milan, La Mantia sottoposto a intervento chirurgico al crociato anteriore
Oggi alle 13:50News
di Manuel Del Vecchio
fonte acmilan.com

AC Milan comunica che il calciatore della Primavera Simon La Mantia è stato sottoposto a un intervento chirurgico di ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro.

L'operazione, eseguita presso l'IRCCS Ospedale Galeazzi - Sant'Ambrogio di Milano, è perfettamente riuscita. La Mantia inizierà il programma riabilitativo volto alla ripresa dell'attività agonistica tra circa quindici giorni.