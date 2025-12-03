MN - Fofana out, leggero fastidio muscolare. Convocato Sala
Nell'intervista rilasciata a Sportmediaset (clicca qui) prima di Lazio-Milan di Coppa Italia, Massimiliano Allegri ha avvisato che Youssouf Fofana non sarà della partita: "Pulisic è a disposizione, Fofana no e speriamo di averlo col Sassuolo. Athekame no, Gimenez anche e sta lavorando per il rientro: ho bisogno di tutti i giocatori ed è importante che tutti siano a disposizione. Più andiamo avanti, più sono importanti le sostituzioni".
Apprende la redazione di MilanNews.it che il francese non ci sarà a causa di un leggero fastidio muscolare e si lavora per averlo contro il Sassuolo il 14 dicembre: l'ex Monaco salterà quindi anche la partita di lunedì contro il Torino. Al suo posto convocato il giovane Sala del Milan Futuro.
di Antonio Vitiello.
