San Siro in demolizione, Sheva: "Giusto costruire un nuovo stadio"

L'ex centravanti rossonero Andriy Shevchenko si è reso protagonista di un'intervista esclusiva con i colleghi di Tuttosport in cui si è parlato di tanti argomenti, seri e più leggeri. Il Presidente della federazione calcistica ucraina ha illustrato le sfide di gestire lo sport in un paese in guerra, come il suo. Allo stesso tempo non si è tirato indietro e ha parlato del Milan, sottolineando l'importanza di tre uomini chiave come Allegri, Modric e Leao. Di seguito si riporta un estratto delle sue dichiarazioni.

Il commento di Andriy Shevchenko sulla probabile demolizione di San Siro e sulla costruzione di un nuovo stadio per Milan e Inter: "Giusto costruire un nuovo stadio, se il nuovo stadio rispetterà il passato e porterà dentro di sé la storia di San Siro: non dovrà essere qualcosa di completamente diverso"